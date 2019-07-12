نيجيريا.. توجيه اتهام لأنصار زعيم شيعي بعد مواجهات مع قوات الأمن في أبوجا

أعلنت الشرطة في نيجيريا، يوم الجمعة، أن 38 من أنصار الزعيم الشيعي إبراهيم زكزكي المعتقل منذ ديسمبر 2015، اتهموا رسميا بارتكاب أعمال عنف في مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة أبوجا.

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وذكرت حركة نيجيريا الإسلامية، الأربعاء، أن الشرطة قتلت اثنين من أعضائها بالرصاص خلال تظاهرة أمام البرلمان في أبوجا.

وتؤكد الشرطة أن قواتها استخدمت "الحد الأدنى من القوة لتفريق المحتجين"، مشيرة إلى أن اثنين من عناصرها أصيبا بالرصاص في قدميهما.

وصرح الناطق باسم الشرطة، أنجوغوري مانزاه، بأن 38 متظاهرا أوقفوا خلال أعمال العنف ووجهت لهم اتهامات بشكل رسمي، يوم الخميس، موضحا أن 3 محاكم مختلفة مؤهلة للنظر في هذه القضية.

وتفيد وثيقة، قالت وكالة فرانس برس إنها اطلعت عليها، بأن الاتهامات الموجهة إليهم هي المشاركة في أعمال شغب وحيازة أسلحة قاتلة وارتكاب اعتداءات وأعمال تسبب الضرر للغير، مبينة أنه تم الإفراج عن 28 متهما بكفالة بينما بقي 10 معتقلين.

المصدر: أ ف ب