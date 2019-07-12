حكومة اليونان الجديدة تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

في أعقاب الانتخابات التي جرت في اليونان أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة أثينا الجديدة اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأكدت الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الجديدة قررت "الاعتراف برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) المنتخبة ديمقراطيا، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا لفنزويلا ليجري انتخابات حرة وعادلة وديمقراطية".

وبهذا الإعلان، تراجعت أثينا عن دعمها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، كي تنضم إلى موقف الاتحاد الأوروبي المؤيد لغوايدو.

وجاء ذلك بعد فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ في الانتخابات على حساب حزب "سيريزا" اليساري، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أليكسيس تسيبراس.

وتشهد فنزويلا منذ يناير الماضي أزمة دستورية عميقة، إذ يحاول غوايدو المدعوم من دول عدة في مقدمتها الولايات المتحدة، والذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الذي يحظى بتأييد روسيا والصين وإيران وتركيا ودول أخرى.

المصدر: أسوشيتد برس