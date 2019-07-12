قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يوم الجمعة، إن الجنود الأتراك يواصلون التدرب في تركيا وروسيا على نصب واستخدام منظومة "إس 400" الروسية الصاروخية.

وأكد وزير الدفاع التركي أن أنقرة تعمل على تقييم شراء منظومة "باتريوت" الصاروخية الأمريكية، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية تواصل دراسة الأمر بشكل مكثف.

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وفي وقت سابق، أفاد خلوصي أكار بأن تركيا استكملت اليوم شحن أجزاء من منظومة "إس - 400" الروسية عبر 3 طائرات، مؤكدا أن عملية شحن باقي الأجزاء ستتواصل في الأيام المقبلة.

هذا، وأعلنت وزارة الدفاع التركية رسميا، أن توريد الأجزاء الأولى من منظومة "إس-400" الروسية بدأ اليوم.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم توريد الدفعة الأولى من عناصر المنظومة في إطار عقد توريد "إس-400" إلى قاعدة "أكينجي" في أنقرة".

من جانبها أعلنت سكرتارية الصناعة الدفاعية التركية أن تدشين أنظمة "إس-400" الروسية الموردة إلى تركيا سيبدأ بعد إنهاء عملية تجميعها.

وظهرت أول أنباء حول المفاوضات بين روسيا وتركيا بشأن توريد منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا في نوفمبر عام 2016. وفي سبتمبر عام 2017، أكد الجانب الروسي توقيع عقد مع تركيا بهذا الخصوص.

إلى ذلك، نشرت وسائل إعلام تركية مقطعا مصورا يظهر عملية تفريغ أجزاء من منظومة "إس-400" حملتها طائرات شحن عسكرية روسية إلى تركيا.

المصدر: RT + وكالات