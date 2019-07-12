سلطات جبل طارق تعتقل عنصرين إضافيين من طاقم "غريس 1"

أعلنت شرطة جبل طارق، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت عنصرين إضافيين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعدما ألقت القبض أمس الخميس على مسؤول الناقلة وقبطانها.

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وقالت الشرطة إن الموقوفين الـ 4 يحملون الجنسية الهندية، وسيتم تقديم المساعدة القانونية الكاملة لهم، دون أن توجه لهم تهم حتى الآن.

ولفتت الشرطة إلى أن إجراءاتها هذه، تأتي بناء على العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا، مؤكدة أن التحقيقات في القضية مستمرة، كما أنها ستستمر في حجز الناقلة.

وأعلنت حكومة جبل طارق اليوم، أن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" كان سياديا، واتخذ دون تدخل أي حكومة أخرى، أو طرف ثالث، وأنها لم تتلق أي طلب سياسي في أي وقت من أي حكومة في هذا الشأن. وكشفت أن ناقلة النفط "غريس 1"، كانت تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.

وتحتجز البحرية البريطانية منذ أكثر من أسبوع ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أن شحنتها متوجهة إلى سوريا.

المصدر: "رويترز"