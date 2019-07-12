كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تنشر الجزء السياسي من "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر المقبل.

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وقال غرينبلات اليوم الجمعة، إنه "من غير الواضح ما إذا كان سيتم الكشف عن خطة السلام الأمريكية، قبل أو بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر، والتي قد تفرز حكومة جديدة بالكامل"​​​، مضيفا أنه "لا يمكن الحديث عن اتفاق سياسي بدون خطة اقتصادية قوية"، وذلك في معرض تعليقه على الخطط الاقتصادية المقترحة للفلسطينيين في "مؤتمر البحرين" الذي عقد الشهر الماضي.

وقال غرينبلات إن "الخطة الاقتصادية مثيرة، وأعتقد أنها يمكن أن تظهر للفلسطينيين، والأردن، ومصر، ولبنان، ما يمكن أن يحدث"، مؤكدا "ضرورة انخراط السلطة الفلسطينية مع إدارة البيت الأبيض في جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحقيق "صفقة القرن"، وقال: "إذا لم يكن هناك سلام كامل، فلن يحدث شيء".

وكان من المنتظر أن تعلن إدارة ترامب عن الشق السياسي من الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والمعروفة بـ"صفقة القرن" عقب الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تشكيل ائتلاف حكومي عقب الانتخابات العامة التي جرت في أبريل الماضي، أخر الإعلان.

المصدر: "أي 24 نيوز"+ سبوتنيك