رجل دين إيراني بارز: سنوجه صفعة قوية لبريطانيا تجعلها تندم على احتجازها الناقلة

قال رجل الدين البارز في إيران، آية الله كاظم صديقي، إن القوات الإيرانية ستوجه صفعة قوية إلى بريطانيا تجعلها تندم لتجرؤها على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية قبالة ساحل جبل طارق.

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وأضاف صديقي في خطبة اليوم الجمعة في طهران: "عندما وقع الاعتداء الإرهابي في الأهواز تم الرد بالصواريخ، أنا على ثقة بأن البريطانيين سيتلقون صفعة قوية ويندمون على وقاحتهم تلك".

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، قال صديقي إن مهلة الشهرين التي مُنحت إلى أوروبا انتهت، والجميع في إيران متفق على تقليص التعهدات الواردة في الاتفاق النووي، بموجب فقرات هذا الاتفاق بكل تأكيد.

وأضاف صديقي: "في الفقرتين 26 و36 سمح لإيران بإعادة النظر في تعهداتها، لذلك قررت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وسنرفعه إلى 20% وإلى أي مستوى نحن بحاجة إليه، ولن نراعي أحدا في هذا الشأن".

المصدر: تسنيم