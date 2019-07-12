نشر التلفزيون الرسمي الإيراني فيديو للعمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإيراني، مساء أمس الخميس، في كردستان العراق.

وقالت وكالة "تسنيم" إن الحرس الثوري استخدم خلال العملية الطائرة المسيرة محلية الصنع "مهاجر M6".

وأوضحت أن هذه الطائرة قادرة على التحليق لمسافة 2000 كم، وأطلقت قنابل وصفتها بالذكية والدقيقة على معسكرات "جماعات إرهابية" داخل كردستان العراق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بأن الحرس الثوري استهدف بالمدفعية والطائرات المسيرة مقرات لحزبي "الكوملة" و"الديمقراطي" الكردستاني في كردستان العراق.

وذكرت وسائل الإعلام أن صواريخ الحرس الثوري أصابت مقرات الحزبين في جبال هلغورد وبربزين في كردستان العراق.

المصدر: RT