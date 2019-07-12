خارجية بريطانيا: نريد تجنب التصعيد مع إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن لندن تريد تجنب أي تصعيد غير مقصود مع إيران، الذي قد يكون خطيرا جدا.

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وقال هانت: "لا بريطانيا ولا حلفاؤها يريدون نزاعا، وقد حان الوقت من أجل خفض منسوب التوتر"، وأضاف: "فليكن واضحا لإيران أننا لا نسعى إلى تصعيد الموقف".

وأعلنت بريطانيا عزمها إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج، في وقت أكدت فيه أن محادثات تجري مع الولايات المتحدة من أجل تشكيل قوة عسكرية بحرية في الخليج لحماية ممر النقل هناك.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن المباحثات تدور حول تشكيل حضور عسكري في منطقة الخليج لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الملاحة.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل الناقلة المملوكة لها "بريتيش هيريتدج" لدى مرورها عبر مضيق هرمز، الذي يتحكم في تدفق النفط من الشرق الأوسط للعالم، لكن هذه السفن انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق بتهمة حملها شحنة نفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

المصدر: رويترز