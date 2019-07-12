نشر حرس السواحل الأمريكي شريط فيديو، يظهر لحظات ملاحقة عناصره لغواصة محملة بالمخدرات في مياه المحيط الهادئ، واقتحامهم لها، وهي لا تزال تسير بسرعة عالية.

ويظهر الفيديو قاربين تابعين لحرس السواحل، وهما يلاحقان الغواصة التي تحاول الفرار، ويصرخ أحد عناصر الحرس مطالبا الغواصة بالتوقف باللغة الإسبانية.

Do you believe this kind of bravery? Amazing drug seizure. WATCH! https://t.co/M1KKBFic4A — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

وقال أحد عناصر الحرس: "هذا سيكون من الصعب"، ثم قفز عنصران على متن الغواصة التي كان معظم جسمها تحت سطح الماء ولم تخفض السرعة، وأجبرا المخالفين على فتح البوابة والاستسلام.

وعثر داخل الغواصة على شحنة من مادة الكوكايين المخدرة بقيمة تقدر بنحو 232 مليون دولار.

واستدعى هذا الفيديو إعجابا واندهاشا بالغا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعاد نشره على حسابه في "تويتر" وكتب: "هل تصدقون بمثل هذه الشجاعة؟ العملية المدهشة لمصادرة المخدرات!".

المصدر: RT + وكالات