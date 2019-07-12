مرشح ترامب لرئاسة الأركان المشتركة يحدد خطأ بلاده الاستراتيجي في أفغانستان

ذكر مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، أن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان سابق لأوانه والاستعجال في هذا الأمر سيكون خطأ استراتيجيا.

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وقال ميلي، قائد أركان الجيش الأمريكي والمرشح لقيادة الأركان المشتركة، أمس الخميس أثناء جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: " أعتقد أن سحب القوات مبكرا سيكون خطأ استراتيجيا"، متعهدا بأنه سيقدم نصيحة صريحة بهذا الشأن إلى رئيس البلاد، بغص النظر عن عواقب ذلك بالنسبة له شخصيا.

وشدد الجنرال على أنه لن يسمح لأحد بإجباره على اتخاذ "قرارات غبية".

وأعرب ميلي عن اعتقاده بأن أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة ستنتهي بالتسوية مع حركة "طالبان"، مشيرا إلى إحراز "بعض التقدم" في هذا الاتجاه.

كما قال ميلي إنه على الولايات المتحدة إبقاء قوة عسكرية محدودة في العراق وسوريا لـ"دعم الاستقرار" في هذين البلدين.

وجاءت تصريحات ميلي على خلفية اجتماع خاص بالسلام في أفغانستان استضافته مؤخرا العاصمة القطرية الدوحة، في أعقاب جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن و"طالبان"، وتوج اللقاء بالاتفاق على إعداد "خريطة طريق للسلام".

وأعلن ترامب مرارا وتكرارا عن نيته سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، منتقدا الإدارات الأمريكية السابقة لانخراطها في حروب خارجية، وكان هذا بين أبرز نقاط حملته الانتخابية.

المصدر: رويترز + أسوشيتد برس