هدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بزيادة أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، حال اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات ضد تركيا.

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وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "قد نزيد نشاطنا في شرق البحر المتوسط في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي أي خطوة ضدنا تهدف إلى التضامن مع قبرص اليونانية"​​​.

وأضاف: "ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من ذلك".

وتابع الوزير: "سنفعل كل ما بوسعنا من أجل حماية حقوق القبارصة الأتراك".

المصدر: سبوتنيك