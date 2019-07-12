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لندن تجري محادثات مع واشنطن لإنشاء قوة عسكرية في الخليج

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لندن تجري محادثات مع واشنطن لإنشاء قوة عسكرية في الخليج
Reuters Jumana El-Heloueh
مضيق هرمز- أرشيف
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أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن محادثات تجري مع الولايات المتحدة من أجل بناء قوة عسكرية في الخليج.

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وقال المتحدث إن المباحثات تدور حول تشكيل حضور عسكري في منطقة الخليج لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الملاحة.  

يأتي ذلك، بعد إعلان البنتاغون أن الولايات المتحدة تأمل في إنشاء قوة خاصة بحماية السفن التجارية في الخليج في غضون أسبوعين.

وفي السياق عينه، أعلنت الحكومة الهولندية، أن رئيس وزراء البلاد مارك روته سيلتقي الأسبوع المقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن أمستردام تدرس طلبا أمريكيا للمساعدة بحماية الشحن في الخليج.

وأعلنت بريطانيا يوم الخميس عن تصديها لمحاولة إيران احتجاز ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز، فيما رفضت طهران هذا الاتهام، وذلك بعد أيام من احتجاز بريطانيا وسلطات جبل طارق ناقلة نفط إيرانية يعتقد أنها كانت متوجهة إلى سوريا، بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

المصدر: رويترز

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