حزب لوبان يدعو لمنع الجزائريين من دخول الشانزليزيه بعد مباراة منتخبهم القادمة

طلب حزب "التجمع الوطني" الفرنسي (الجبهة الوطنية سابقا) من الحكومة منع الجماهير الجزائرية من دخول شارع الشانزليزيه مساء الأحد القادم، بعد مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره النيجيري.

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وجاء في بيان صادر عن الحزب اليوم الجمعة أن احتفالات الجزائريين "بعيدة عن كونها مجرد مظاهر للفرح من قبل محبي كرة القدم (...) بل إنها استعراض للقوة يهدف إلى اثبات وجود واسع (للجزائريين) ورفض لفرنسا".

وأضاف بيان الحزب اليميني الذي ترأسه مارين لوبان أن "الحوادث الخطيرة ليوم الخميس، والتي كان يمكن التنبؤ بها، لم يتم التعامل معها بالشكل الملائم من قبل السلطات".

وتأسف البيان لتحول الشانزليزيه إلى مكان لعرض الأعلام الجزائرية "ومسرح لتجمعات وتجاوزات من قبل أفراد يعتبرون أنفسهم منتمين لبلد خارجي".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، وصف "أعمال التخريب والحوادث" التي رافقت احتفالات الجزائريين في فرنسا بفوز منتخب بلادهم بـ "غير المقبولة".

يذكر أن الجماهير الجزائرية احتفلت في العديد من المدن الفرنسية مباشرة عقب تأهل الفريق الجزائري إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

المصدر: "لوفيغارو" + RT