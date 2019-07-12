بوتين يؤكد لعباس استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية السلام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداد موسكو لدفع عملية السلام، بما في ذلك استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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وجاء في بيان للكرملين اليوم الجمعة، "تم التأكيد (خلال الاتصال) على استعداد الجانب الروسي لمواصلة اتخاذ خطوات لدفع عملية السلام، بما في ذلك استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة من أجل التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين".

من جهته أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود الدبلوماسية الروسية لتعزيز المصالحة بين الفلسطينيين.

المصدر: نوفوستي