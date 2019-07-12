باريس تنتقد احتفالات الجزائريين بعد الفوز على كوت ديفوار

وصف وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، "أعمال التخريب والحوادث" التي رافقت احتفالات الجزائريين في فرنسا بفوز منتخب بلادهم بـ "غير المقبولة".

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وأشاد كاستانير في تغريدة نشرها صباح اليوم على "تويتر" بـ "الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية في باريس وباقي المناطق من أجل حفظ الأمن واحتواء التجاوزات"، مؤكدا أن الشرطة اعتقلت 43 شخصا.

Les dégradations et incidents commis hier soir en marge des célébrations de la #CAN2019 sont inacceptables.

Je salue l’action de nos forces mobilisées à Paris et partout sur le territoire pour maintenir l’ordre et contenir les débordements.

43 personnes ont été interpellées. — Christophe Castaner (@CCastaner) 12 июля 2019 г.

يذكر أن الجماهير الجزائرية احتفلت في العديد من المدن الفرنسية مباشرة عقب تأهل الفريق الجزائري إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وقوع العديد من حوادث السرقة ونهب المحلات، إلى جانب حادث دهس أودى بحياة امرأة، أثناء احتفالات الجزائريين - الفرنسيين بهذه المناسبة.

المصدر: RT + "تويتر"