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باريس تنتقد احتفالات الجزائريين بعد الفوز على كوت ديفوار

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باريس تنتقد احتفالات الجزائريين بعد الفوز على كوت ديفوار
Reuters CK/JAS
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وصف وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، "أعمال التخريب والحوادث" التي رافقت احتفالات الجزائريين في فرنسا بفوز منتخب بلادهم بـ "غير المقبولة".

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وأشاد كاستانير في تغريدة نشرها صباح اليوم على "تويتر" بـ "الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية في باريس وباقي المناطق من أجل حفظ الأمن واحتواء التجاوزات"، مؤكدا أن الشرطة اعتقلت 43 شخصا.

يذكر أن الجماهير الجزائرية احتفلت في العديد من المدن الفرنسية مباشرة عقب تأهل الفريق الجزائري إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وقوع العديد من حوادث السرقة ونهب المحلات، إلى جانب حادث دهس أودى بحياة امرأة، أثناء احتفالات الجزائريين - الفرنسيين بهذه المناسبة.

المصدر: RT + "تويتر"

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