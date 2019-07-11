النرويج: الحكومة والمعارضة الفنزويليتان اتفقتا على إنشاء لجنة لبحث سبل إنهاء الأزمة

أعلنت وزارة خارجية النرويج، التي تتوسط بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا، أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة لبحث سبل تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن "ممثلي الجهتين السياسيتين الرئيسيتين بفنزويلا يواصلون مفاوضاتهم التي بدأت في أوسلو. وقد تم، في إطار هذه العملية، إنشاء لجنة ستعمل على أساس دائم وبشكل مباشر، على بلورة حل متفق عليه، وذلك في إطار الإمكانات التي يتيحها الدستور (الفنزويلي)".

وأشار البيان إلى ضرورة أن يتوخى الطرفان "قدرا أكبر من الحذر في ملاحظاتهما وتصريحاتهما بشأن هذه العملية".

وأمس الأربعاء، قدر وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيس، إيجابا سير المفاوضات بين كاراكاس والمعارضة الفنزويلية.

واستضافت العاصمة النرويجية أوسلو، في شهر مايو الماضي، ما لا يقل عن دورتين من المفاوضات غير المباشرة بين السلطات الفنزويلية والمعارضة، والتي تم تنظيمها بوساطة حكومة النرويج.

ويوم الاثنين، انطلقت الجولة الجديدة من الحوار بين الطرفين في دولة جزيرة باربادوس (بجزر الأنتيل الصغرى). وأشار رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إلى أن اللقاء دام خمس ساعات، كما أنه لم يستبعد إمكانية أن تقود المشاورات إلى اتفاق بين الجانبين.

المصدر: تاس