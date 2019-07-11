برلماني إيراني: طهران ستقلص التزاماتها النووية بقوة إذا لم تف أوروبا بتعهداتها

نقلت وكالة فارس للأنباء عن برلماني إيراني كبير الخميس قوله، إنه إذا لم تف الدول الأوروبية بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، فإن بلاده ستتخذ بقوة مزيدا من الخطوات لتقليص التزاماتها.

وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: "في حالة عدم تنفيذ أوروبا لالتزاماتها خلال فترة الستين يوما التي وصلنا إليها، فإن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة بقوة".

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وأضاف ذو النور أن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة قد يكون من الخطوات الممكنة.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الخميس، بأنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت العقوبات قائمة.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، عن ظريف قوله: "لم نترك طاولة المفاوضات أبدا، الأمريكيون قرروا ترك طاولة المفاوضات والآن يقدمون ادعاءات كاذبة للإيهام بأنهم مستعدون للمفاوضات".

وأضاف ظريف قائلا: "لن نتفاوض مع من يشاركون في الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا.. يجب أن يوقفوا هذا".

وانسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق المبرم عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران للضغط عليها لإجراء مفاوضات جديدة تشمل برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وسياستها الإقليمية.

وكانت إيران قد هددت، يوم الاثنين، بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعطلة ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%، وهي خطوات تتجاوز كثيرا الخطوات الصغيرة التي اتخذتها في الأسبوع الماضي، بزيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى أكثر من الحد المنصوص عليه في الاتفاق.

المصدر: "رويترز"