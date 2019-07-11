أعلن الأسطول الخامس للقوات البحرية الأمريكية أنه يعمل مع القوات البحرية الملكية البريطانية وشركاء آخرين على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال قائد الأسطول الخامس الأمريكي الفريق البحري، جيم مالوي، في بيان له، اليوم الخميس، إن "الأسطول الخامس للولايات المتحدة على علم بالمحاولات غير الشرعية للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني اعتراض سفينة "British Heritage" التجارية تحت العلم البريطاني في مضيق هرمز يوم 10 يوليو".

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وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن زوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، اعترضت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأعربت بريطانيا عن قلقها إزاء "التصرفات الإيرانية" ودعت طهران للقيام بخطوات لتخفيض التوتر في المنطقة، بينما نفت إيران محاولة اعتراضها للناقلة البريطانية، ووصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، التصريحات البريطانية في هذا الشأن بأنها "ادعاءات لا قيمة لها".

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل على تشكيل تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج، بما في ذلك مضيقي هرمز وباب المندب.

المصدر: "رويترز"