الأمم المتحدة تدعو لمنع تصعيد جديد في مضيق هرمز

حذرت الأمم المتحدة من تصعيد جديد في مضيق هرمز، قد تكون له عواقب وخيمة، ودعت لمنع حدوث ذلك.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تعليقا على تقارير حول اعتراض زوارق إيرانية لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، اليوم الخميس: "اطلعنا على التصريحات التي أدلى بها الجانبان. وكما تعلمون، فإن الأمين العام للأمم المتحدة دعا أكثر من مرة جميع الأطراف في المضيق لتفادي التصعيد".

إقرأ المزيد

وأضاف حق، أن الأمين العام "أكد بوضوح أن أي تصعيد جديد في المنطقة سيكون كارثة... نود أن يتم ضمان حرية مرور السفن لكافة البلدان في الخليج".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن زوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اعترضت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأعربت بريطانيا عن قلقها إزاء "التصرفات الإيرانية" ودعت طهران للقيام بخطوات لتخفيض التوتر في المنطقة، بينما نفت إيران محاولة اعتراضها للناقلة البريطانية، ووصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، التصريحات البريطانية في هذا الشأن بأنها "ادعاءات لا قيمة لها".

المصدر: تاس