مصدر أمني بريطاني: لا نسعى مطلقا لتصعيد الموقف مع إيران

أكد مصدر أمني بريطاني، يوم الخميس، أن المملكة لا تنوي تخصيص مرافقة أمنية لكل سفينة تجارية بريطانية تمر بمضيق هرمز، على خلفية الحادث الأخير في المنطقة.

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وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، أوضح المصدر أن ما بين 15 و30 سفينة تجارية تبحر كل يوم تقريبا في مياه الخليج رافعة العلم البريطاني، وأن 3 منها تمر عبر مضيق هرمز.

وأضاف المصدر أن بريطانيا رفعت، يوم الثلاثاء الماضي، مستوى أمن السفن إلى الدرجة (3)، وهي أعلى درجة، وذلك بالنسبة للسفن التي ترفع علم بريطانيا في المياه الإيرانية. وأشار إلى إن المستوى 3 في الملاحة يوازي المستوى "الحرج"، الأمر الذي يعني "وجود خطر كبير" على السفن البريطانية.

وتابع المصدر نفسه: "سنكون حازمين في الدفاع عن المصالح البحرية البريطانية في الخليج، لكن لا نسعى مطلقا لتصعيد الموقف مع إيران".

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وفي وقت سابق من اليوم، قالت لندن إن سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية تدخلت لضمان مرور ناقلة نفط تديرها شركة "BP" البريطانية عبر مضيق هرمز، بعد أن حاولت ثلاثة قوارب إيرانية اعتراض مرورها.

من جهته، نفى الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء عن اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، مؤكدا أن القوات البحرية التابعة له لن تتردد في تنفيذ "أوامر بإيقاف ناقلات نفط في مياه الخليج.. في نطاقها الجغرافي"، في حال صدورها.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بريطانيا قد تواجه تبعات سلبية لاحتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية، قبل قرابة أسبوع، الناقلة الإيرانية "غريس"، قبالة ساحل جبل طارق.

المصدر: "رويترز"