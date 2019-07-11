جنرال أمريكي: نعمل على تنظيم مرافقة سفن حربية لسفن تجارية في الخليج

أكد الجنرال مارك ميلي، المرشح لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعمل على تنظيم مرافقة سفن حربية للسفن التجارية في منطقة الخليج.

وقال مارك ميلي خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس: "نحاول حاليا تنظيم تحالف... لمرافقة القوات البحرية للسفن التجارية في الخليج". وأكد أن هذا الإجراء ضروري لضمان حرية الملاحة في المنطقة.

من جهة أخرى، أشارت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، المسؤولة عن عمليات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن الوضع حول إيران يتطلب "حلا دوليا".

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وأكدت "سينتكوم" في بيان لها أن "الاقتصاد العالمي يتوقف على حرية مرور البضائع، وعلى كافة الدول أن تحميها باعتبارها حجر الزاوية للازدهار في العالم".

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الحالي، جوزيف دانفورد، الذي يترك منصبه في الخريف، قد أعلن يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل تحالف دولي لتأمين حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

المصدر: تاس