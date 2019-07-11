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هانت: حادث مضيق هرمز يدل على ضرورة تعزيز بحريتنا

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هانت: حادث مضيق هرمز يدل على ضرورة تعزيز بحريتنا
Reuters Joel Rouse/Royal Navy/Ministry of Defence/Handout via REUTERS
فرقاطة "مونتروز" البريطانية
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أعرب وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، عن قناعته بضرورة تطوير القوات البحرية للمملكة، على خلفية محاولة إيران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وقال هانت، اليوم الخميس، في تغريدة على صفحته في "تويتر": "الحادث الأخير بمشاركة القوارب الإيرانية في الخليج يظهر وبشكل جلي السبب لزيادة استثمارنا في المجال الدفاعي. لقد أهملنا كثيرا العناية بأسطولنا ولا بد من العودة عن هذا التوجه بصورة عاجلة".

واستطرد قائلا: "علينا إظهار عزيمتنا للعالم ودعم أقوالنا بأموالنا".

وفي وقت سابق من الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزارة الدفاع للمملكة أن ثلاثة قوارب إيرانية حاولت منع مرور ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز (الواصل بين مياه الخليج وخليج عمان)، لكنها انسحبت عن المكان بعد أن صوّبت فرقاطة "مونتروز" البريطانية التي رافقت الناقلة، مدافعها باتجاهها ووجهت لها تحذيرا.

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من جهته، نفى الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء عن اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، مؤكدا أن القوات البحرية التابعة له لن تتردد في تنفيذ "أوامر بإيقاف ناقلات نفط في مياه الخليج.. في نطاقها الجغرافي"، في حال صدورها.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بريطانيا قد تواجه تبعات سلبية لاحتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية، قبل قرابة أسبوع، الناقلة الإيرانية "غريس"، قبالة ساحل جبل طارق.

المصدر: إنترفاكس

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