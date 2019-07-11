وزارة النقل البريطانية تصدر إرشادات للسفن لتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز

أصدرت وزارة النقل البريطانية دليل إرشادات للسفن من أجل توخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز.

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وأعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الخميس، أن لندن ستأخذ في الاعتبار أي طلب أمريكي لتقديم الدعم في الشرق الأوسط.

وقال إن احتجاز ناقلة النفط "غريس 1" مرتبط بالعقوبات المفروضة على سوريا وليس على إيران.

وأضاف المتحدث باسم تيريزا ماي، أن لندن تشعر بالقلق إزاء محاولة إيران توقيف ناقلة نفط بريطانية، وأن بلاده تواصل حث السلطات الإيرانية على خفض التصعيد.

وتابع المتحدث أن "لبريطانيا حضورا قديما في منطقة الخليج، وستواصل مراقبة الوضع الأمني هناك"، مؤكدا التزام بلاده بحرية الملاحة البحرية وفق القوانين الدولية.

وصرحت لندن، صباح اليوم الخميس، بأن ثلاثة قوارب إيرانية حاولت منع مرور سفينة نقل بريطانية في مضيق هرمز، مضيفة أن القوارب الإيرانية انسحبت بعد تحذيرات تلقتها من سفينة حربية بريطانية.

بدوره، نفى الحرس الثوري الإيراني صحة هذه الأنباء، مؤكدا أنه "لم تكن هناك أي مواجهة مع أي سفينة أجنبية، بما فيها السفن البريطانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية".

المصدر: "رويترز"