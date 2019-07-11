هيئة الأركان الروسية: واشنطن خرقت معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية وتسعى لعسكرة الفضاء

قال مسؤول في هيئة الأركان الروسية إن الولايات المتحدة تملك أسلحة قادرة على حمل رؤوس نووية تتجاوز ما تنص عليه معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وأوضح رئيس الإدارة العامة العملياتية في هيئة الأركان الروسية، أندري سترلين، في كلمة ألقاها أمام مجلس الدوما، اليوم الخميس، أن قدرات الولايات المتحدة النووية تفوق قدرات بريطانيا وفرنسا مجتمعتين.

وأفاد سترلين بأن من ضمن مخططات الولايات المتحدة العسكرية، نشر صواريخ اعتراضية في الفضاء، معتبرا هذه الخطوة "طريقا مباشرا نحو عسكرة الفضاء، ما سيسبب عواقب سلبية للغاية على الأمن العالمي".

وأشار في كلمته إلى أن الولايات بدأت، في مايو الماضي، تحديث منظومة الدفاع الصاروخية "إيجيس آشور" في رومانيا، ولم يستبعد أن يكون هناك تجهيز سريع لصواريخ كروز طويلة المدى.

المصدر: وكالات