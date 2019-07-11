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الكرملين: ندعو إلى تأمين الملاحة في الخليج لأهمية ذلك للاقتصاد العالمي

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الكرملين: ندعو إلى تأمين الملاحة في الخليج لأهمية ذلك للاقتصاد العالمي
Sputnik
الكرملين، موسكو
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من الضروري تسوية المسائل العالقة في مضيق هرمز عن طريق الحوار.

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وفي تعليقه على أنباء حول محاولة السفن الإيرانية اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "في أي حالة من الأحوال نعتقد أنه من الضروري ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز دون أي شروط. إنه أمر هام للغاية بالنسبة للاقتصادي العالمي والوضع في الأسواق الاقتصادية العالمية على حد سواء. ولا نزال ندعوا الجميع لضبط النفس في الخليج العربي لمنع تصعيد التوتر".

وأضاف أن الكرملين يتابع الأنباء حول التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، مشددا على أن روسيا تحث على "تسوية كل المسائل العالقة عن طريق الحوار".

المصدر: إنترفاكس

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