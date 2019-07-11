قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، إن بريطانيا ستندم على إيقافها ناقلة النفط الإيرانية قبالة جبل طارق، وإن طهران "ستعلن عن رد بالمثل على إيقاف ناقلة النفط".

وأوضح فدوي أن ناقلة النفط، التي تم إيقافها مستأجرة ومحملة بالنفط الإيراني، موضحا أن ذلك "لا يحتاج إلى قوة بل هو حماقة بكل المقاييس تتمتع بها الإدارتان في أمريكا وبريطانيا".

وأضاف أن "العدو يخطط يوميا لتوجيه ضربة للثورة الإيرانية، لكنه لا يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة تجاه إيران".

بدوره دعا مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم، الحكومة إلى اتخاذ رد مناسب على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية قبالة جبل طارق، مضيفا أن "الرد يجب أن يكون متناسبا مع نهج مقاومة أمريكا وبريطانيا".

هذا وأعلنت سلطات جبل طارق بداية الشهر الجاري، أنها احتجزت ناقلة عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق".

المصدر: RT