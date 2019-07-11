عشرات القتلى والجرحى في اصطدام قطارين بباكستان

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 66 آخرون في حادث اصطدام بين قطارين، صباح اليوم الخميس، وسط باكستان.

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ووقع الحادث في مدينة رحيم يار خان بإقليم البنجاب، بعد أن اصطدم قطار مسافرين قادم من مدينة لاهور بقطار شحن متوقف.

وأكد ضابط شرطة محلي أن 9 جثث على الأقل جرى إخراجها، فيما نقل 66 جريحا إلى المستشفيات المجاورة، وأربعة منهم في حالات حرجة.

وقال وزير السكك الحديدية، شيخ رشيد أحمد، إن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها في الموقع من أجل انتشال المزيد من الضحايا.

وتعتبر حوادث القطارات شائعة في باكستان التي ورثت شبكة سكك حديدية من الفترة الاستعمارية البريطانية، إلا أن مختصين يرون أن هذا القطاع يسوده الفساد وسوء الإدارة بشكل واسع.

المصدر: وكالات