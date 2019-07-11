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الاتحاد الأوروبي يتوعد تركيا بمزيد من الإجراءات حال استمرار تنقيبها في المتوسط

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الاتحاد الأوروبي يتوعد تركيا بمزيد من الإجراءات حال استمرار تنقيبها في المتوسط
Reuters
سفينة تنقيب تركية
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ذكر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنه سيبت في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد تركيا في حال استمرت في عمليات التنقيب "غير القانونية" عن الغاز قبالة قبرص في البحر الأبيض المتوسط.

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وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره، أنه سيعلق المحادثات رفيعة المستوى مع أنقرة والمفاوضات حول اتفاقية النقل الجوي، فضلا عن تجميد التمويل لتركيا المخصص للعام المقبل، على خلفية عمليات التنقيب "غير القانوني" عن الغاز والنفط  قبالة قبرص التي تقوم بها تركيا حاليا.

وجاء في البيان: "في ضوء أنشطة الحفر غير القانونية والمستمرة التي تقوم بها تركيا، يقرر (الاتحاد الأوروبي) تعليق المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل، ويوافق على عدم عقد مزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى  مع الجانب التركي في الوقت الحالي".

وتابع البيان :"المجلس وافق على اقتراح المفوضية (الأوروبية) لخفض المساعدات (لأنقرة)، كما يدعو بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض لتركيا، بما في ذلك الإقراض السيادي".

ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن معاقبة تركيا يوم الاثنين المقبل، عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

كانت قبرص قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد تركيا، التي أرسلت حتى الآن سفينتين للتنقيب عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، حيث يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.

المصدر: وكالات

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