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موسكو: المعدات العسكرية الروسية ستكون حاضرة في مناورات فنزويلا

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موسكو: المعدات العسكرية الروسية ستكون حاضرة في مناورات فنزويلا
Reuters Jorge Silva
عرض للجيش الفنزويلي - أرشيف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن آليات عسكرية روسية ستشارك في المناورات العسكرية الفنزويلية المقررة في الـ24 من الشهر الجاري.

وقال في تصريح صحفي: "أغلب الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تمتلكها القوات المسلحة البوليفارية (الفنزويلية) هي معدات روسية الصنع... لا أعرف إذا كان هناك أي نوع من الأسلحة تم شراؤها من دول أخرى، لكن بقدر كبير الجيش (الفنزويلي) مجهز بمعداتنا".

وأوضح ريابكوف أنه "لا يوجد في الوقت الحالي موظفون تقنيون في فنزويلا، لكننا لا نستبعد أن يتم إرسال متخصصين جدد عند الضرورة".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق أن موسكو ستواصل تعزيز قدرات الجيش الفنزويلي ودعمه، بما يخدم علاقات التحالف مع كاراكاس.

وأوضح أن التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا، يندرج في إطار اتفاقات تنص على التزام الجانب الروسي بصيانة المعدات العسكرية وتدريب المختصين الفنزويليين.

المصدر: نوفوستي

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