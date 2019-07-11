أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن وزارة الخارجية الروسية قلقة من الوضع الذي نشأ في مضيق هرمز، مشيرا إلى ازدياد خطر المواجهة في هذه المنطقة.

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وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "إن الوضع هناك قلق للغاية. ونعتقد بأن خطر المواجهة المباشرة في حقيقة الأمر ازداد في الآونة الأخيرة لحد أن التنبؤ بكيفية تطور الأحدث غدا يزداد صعوبة".

وشدد على جاهزية موسكو لدعم جهود وقف التصعيد في المنطقة.

وأضاف: "وسبب ذلك مفهوم وهو الخط المتعمد لواشنطن الهادف لتصعيد التوتر (للوضع حول إيران)".

وذكر الدبلوماسي الروسي أن موسكو تدعو طهران بانتظام للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي.

وكانت قناة "سي أن أن" الأمريكية نقلت سابقا عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية بأن 5 سفن صغيرة يزعم أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج العربي وطالبتها بالتوقف بالقرب من المياه الإيرانية.

وفيما بعد نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأنباء حول محاولة السفن الإيرانية لاحتجاز السفينة البريطانية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى تصعيد حدة التوتر.

المصدر: وكالات