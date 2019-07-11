مقتل جندي في الحرس الثوري باشتباكات غربي إيران

قتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، خلال اشتباك مع مسلحين في مدينة جوانرود بإقليم كرمانشاه غربي البلاد.

وأعلن مقر "النجف الأشرف" في القوات البرية في الحرس الثوري عن تفكيك خلية إرهابية في مدينة جوانرود، وضبط كميات من الأسلحة والذخيرة ومعدات اتصال.

وقال إن الخلية تسللت من الحدود الغربية، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إيران بأوامر من "الاستكبار العالمي".

ويوم الثلاثاء الماضي، قتل 3 عناصر من الحرس الثوري في مدينة بيرانشهر الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية، غرب إيران خلال اشتباك مسلح مع جماعة إرهابية.

المصدر: RT