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ظريف: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي نتيجة لحساباتها الخاطئة

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ظريف: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي نتيجة لحساباتها الخاطئة
Reuters Carlo Allegri
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، كان نتيجة حسابات أمريكية خاطئة.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة اعتقدوا بأنه يمكنهم إسقاط النظام الإيراني من خلال الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن اجتماع أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي جرى أمس الأربعاء في فيينا، شكل عزلة جديدة للولايات المتحدة وحلفائها، حيث لم يتمكنوا من تمرير ولو إجراء واحد ضد إيران.

وأفاد بأنه لم يحصل بعد على تأشيرة سفر لزيارة الولايات المتحدة المقررة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر أيضا أن مستشار الرئيس الفرنسي الذي زار إيران مؤخرا لم يقدم أي مقترحات جديدة، ومساعيه كانت من أجل خفض التوتر، مؤكدا أن طهران أبلغته بأنها يمكنها أن تتراجع عن إجراءاتها النووية في حال عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي، أو نفذت أوروبا التزاماتها بموجب هذا الاتفاق.

وشدد من جديد على أن طهران لا تسعى للحرب مع أي أحد.

المصدر: RT

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