دعا زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري المسلحين في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان إلى تكثيف الهجمات ضد القوات الهندية في المنطقة.

ودعا الظواهري في مقطع فيديو نشرته "القاعدة" يوم الثلاثاء تحت اسم "كشمير لا تنسوها" واستمر ثماني دقائق، إلى "توجيه ضربات لا هوادة فيها للجيش الهندي والحكومة من أجل جعل الاقتصاد الهندي ينزف وجعل الهند تعاني من حسائر مستمرة في الأرواح والعتاد"، وفق موقع Long War Journal الذي يقدم تقارير حول أنشطة الجماعات المسلحة.

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وهاجم الظواهري الحكومة الباكستانية واستخبارتها وجيشها واصفا إياهما بـ"ضفادع أمريكا"، وأضاف أن "صراعهم مع الهند في الحقيقة تنافس علماني على الحدود توجهه المخابرات الأمريكية".

وخاضت الهند وباكستان، الجارتان المسلحتان نوويا، ثلاثة حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947. وكانت اثنتان من هذه الحروب بسبب كشمير، وهو إقليم مقسم إلى شطرين أحدهما يخضع لسيطرة باكستان والآخر للهند.

المصدر: longwarjournal.org