شكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إثر تغريدة للأخير، حمله فيها بالاشتراك مع ورئيس وزراء إسرائيل مسؤولية خروج واشنطن من الاتفاق النووي.

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وشارك بولتون تغريدة ظريف معلقا عليها بالقول "أتوجه بالشكر من ظريف على كلماته اللطيفة"، متابعا "يوما ما سأشرح لك كيف تنهي اتفاقا سيئا".

My thanks to FM Zarif for the kind words. Someday, I’ll explain to him how to end a bad deal. https://t.co/Ja3Lfi2AUS — John Bolton (@AmbJohnBolton) July 10, 2019

وكان ظريف كتب عبر تويتر الثلاثاء "إن بولتون ونتنياهو قتلا اتفاق باريس بين الترويكا الأوروبية وإيران عام 2005 عبر إصرارهما على وقف تخصيب اليورانيوم تماما. ماذا كانت النتيجة؟ زادت إيران التخصيب بـ100 ضعف بحلول عام 2012".

وتابع ظريف: "والآن، بولتون ونتنياهو استمالا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقتل الاتفاق النووي لهثا وراء نفس الوهم. إن "الفريق ب" لم يستخلص أي عبرة، لكن على المجتمع أن يفعل ذلك".

جاءت هذه التصريحات متابعة لما أشار إليه ظريف في تغريدة سابقة، حيث كتب: "الفريق ب" قد أوهم ترامب بأن إنهاء الاتفاق النووي عن طريق الإرهاب الاقتصادي يمكن أن يمهد الأرضية للتوصل إلى اتفاق أفضل. وعندما اتضح أنه لا إمكانية للتوصل إلى صفقة أفضل، فإنهم باتوا يطالبون بشكل مثير للسخرية بالتزام ايران الكامل بالاتفاق النووي".

وأضاف: "هناك سبيل للخروج من هذا الوضع، ولكن ليس عندما يكون زمام الأموربيد "الفريق ب".

وأطلق ظريف تسمية "الفريق ب" على أربعة ساسة، يعتبرهم رموز القوى المعادية لإيران، وهم بولتون ونتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد الإمارات محمد بن زايد.

المصدر: RT