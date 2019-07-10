ناشطة أفغانية في مفاوضات الدوحة: "طالبان" تتواصل معنا برغبة كبيرة

قالت فرحناز محمد زاي، إحدى المشاركات في المؤتمر الأفغاني في قطر، إن ممثلي حركة "طالبان" يقبلون على الحوار مع الناشطات الأفغانيات المشاركات في المحادثات "برغبة كبيرة".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن فرحناز قولها: "لقد فوجئت، ممثلو حركة طالبان يتواصلون معنا برغبة كبيرة، ويستمعون باهتمام كبير إلى آراء النساء المشاركات في المنتدى، ويدعمون رغبتهن في المشاركة في الحياة السياسية والعامة في أفغانستان".

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وأضافت: "لم يُسمح لي (في البداية) بحضور المؤتمر بسبب خلل في إعداد الوثائق، وساعدوني على الفور حتى أتمكن من المشاركة في المنتدى في الوقت المناسب".

وفرحناز ممثلة عن المغتربين الأفغان في الخارج، وهي مقيمة في ألمانيا.

واستضافت الدوحة، يومي 7 و8 يوليو الجاري، مؤتمرا واسعا ضمن جهود السلام في أفغانستان حضره عشرات الممثلين عن كابل و"طالبان" والمجتمع المدني.

المصدر: نوفوستي