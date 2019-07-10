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أنقرة تدعو واشنطن لسلوك طريق "الدبلوماسية والحوار" على صعيد "إس-400"

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أنقرة تدعو واشنطن لسلوك طريق
Reuters /FW1F/Giles Elgood
منظومة إس 400
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دعت تركيا الولايات المتحدة لتجنب اتخاذ أي إجراءات تضر العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أن أكد ناطق باسم الخارجية الأمريكية أن أنقرة ستواجه عواقب وخيمة بعد استلامها "إس-400".

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وقال المتحدث باسم الخارجية التركية هامي أكسوي اليوم، إن التعليقات الصادرة أمس الثلاثاء عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، لم تكن متوافقة مع روح ومحتوى المحادثات التي جمعت رئيسي البلدين في قمة مجموعة "العشرين" الشهر الماضي.

وأضاف أكسوي أن تركيا "تدعو الجانب الأمريكي إلى اجتناب اتخاذ الخطوات الخاطئة التي ستضر بالعلاقات، باستثناء الإجراءات الدبلوماسية والحوار".

وكان أردوغان أكد مؤخرا أن بلاده "من حقها استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك. هذا السلاح للدفاع الجوي، وسنقوم بتشغيله في حال هوجمنا. هذا هو سبب استثمارنا".

وسبق أن أعلن أردوغان أن بلاده ستتسلم منظومات "إس-400" من روسيا في النصف الأول من يوليو، مؤكدا تمسك بلاده بهذه الصواريخ رغم تهديدات الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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