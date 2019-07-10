مصادر غربية: إطلاق إيران سراح زكا كان مسعى فاشلا للتفاوض مع واشنطن

نقلت "رويترز" عن مصادر غربية، أن إطلاق طهران سراح نزار زكا رجل الأعمال اللبناني المتهم بالتجسس لصالح واشنطن مؤخرا بعد 4 سنوات سجن، كان تمهيدا لمحادثات أمريكية إيرانية.

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واعتبرت هذه المصادر أن عدم سعي واشنطن للمحادثات مع طهران بعد الإفراج عن زكا "كان فرصة ضائعة"، وأضافت أن "تلك البادرة لم تكن كافية لواشنطن التي لم تتجاوب معها".

وقال مصدر مطلع اشترط عدم الكشف عن هويته، إن إيران أطلقت سراح زكا كإشارة على رغبتها في تهدئة التوتر الذي يغذي المخاوف من نشوب الحرب ووصف الإفراج عنه بأنه "بادرة حسن نوايا".

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على فكرة الفرصة الضائعة، وقال: "إذا كانت إيران تريد خفض التوتر والحوار مع حكومة الولايات المتحدة فعليها القيام بلفتة إنسانية مثل إطلاق سراح أحد مواطنينا الأمريكيين الأبرياء الذين تحتجزهم رهائن".

المصدر: "رويترز"