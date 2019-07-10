تحدثت قناة i24news الإسرائيلية استنادا لمصادر خاصة عن سلسلة لقاءات "سرية" عقدت مؤخرا بين وفد إيراني برئاسة حفيد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، ومسؤولين أمريكيين.

وقالت المصادر التي وصفتها القناة الإسرائيلية بالسرية إن المفاوضات بين الطرفين جرت في أحد فنادق عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، مشيرة إلى أن وفدا من المسؤولين السعوديين كان يقيم في الفندق قبل أن يتم نقلهم إلى مكان آخر، بعيدا عن مكان التفاوض.

وأضافت أن الوفد الإيراني ضم حسن خامنئي، وقياديين من الحرس الثوري الإيراني، والسفير الإيراني لدى العراق أراج مسجدي، وشخصيات أخرى.

ولم تتمكن المصادر، حسب i24news من الحصول على مزيد من التفاصيل عن المفاوضات وأي معلومات حول نتائجها، فيما أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن إيران كانت قد اتصلت مع أحزاب المعارضة الكردية في العراق، في محادثات لا تزال "عديمة الفائدة".

ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ مايو الماضي تصعيدا حادا بلغ ذروته بعد حادث إسقاط القوات الإيرانية طائرة استطلاع مسيرة أمريكية في 20 يونيو، قالت طهران إنها أسقطت بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني، فيما أصرت واشنطن على أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات اقتصادية مشددة عليها، عن استعداده للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية "عندما ستكون جاهزة لذلك"، بينما رفض كل من خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني خوض أي مفاوضات قبل إلغاء العقوبات.

المصدر: i24news + وكالات