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تقرير أمريكي يكشف أسباب معظم عمليات القتل الجماعي في البلاد العام الماضي

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تقرير أمريكي يكشف أسباب معظم عمليات القتل الجماعي في البلاد العام الماضي
AFP
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خلص تقرير نشرته دائرة الخدمة السرية بالولايات المتحدة إلى تحديد دوافع معظم حالات القتل الجماعي التي حصلت في البلاد العام الماضي.

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وذكر التقرير الذي شمل 27 هجوما عام 2018 وقتل خلاله 91 شخصا وأصيب 107 آخرون، أن 67% من المشتبه بهم في هجمات القتل الجماعي بالبلاد في العام الماضي، عانوا أعراض مرض عقلي أو اضطراب عاطفي.

ووجدت السلطات الأمريكية المختصة أن نحو 93% من المشبوهين في هذه الجرائم لديهم سجلات بوقائع تهديد أو مشاجرات لفظية.

اللافت أن هذا التقرير خلص إلى أنه وبالنظر إلى أن "هذه الأفعال يخطط لها قبل فترة من الزمن، وغالبا ما ينتبه الناس وينتابهم القلق إزاء تصرفات المهاجمين، هناك فعلا فرصة لوقف مثل هذه الحوادث قبل وقوعها".

المصدر: arabic.news.cn

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