أمريكا تدعو حلفاءها لتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شركاء وحلفاء الولايات المتحدة إلى تصنيف حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.

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واعتبر أن العقوبات الجديدة هي جزء من جهود واشنطن لمواجهة تأثير فساد حزب الله على لبنان ولدعم استقرار البلاد.

وكتب بومبيو في حسابه على تويتر:"تشكل العقوبات التي فرضت اليوم على كبار المسؤولين في حزب الله جزءا من جهود الولايات المتحدة للتصدي لفساد حزب الله في لبنان. ندعو حلفاءنا لإعلان حزب الله منظمة إرهابية كاملة".

Today’s sanctions against senior Hizballah officials are part of the United States’ effort to counter Hizballah’s corrupting influence in Lebanon. We call on our allies to designate Hizballah in its entirety as a terrorist organization. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 9, 2019

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 شخصيات قيادية من حزب الله هي رئيس كتلته النيابية محمد رعد والنائب أمين شري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، متهمة إياهم بتقديم الدعم لإرهابيين ولأعمال إرهابية.

وقالت إن "حزب الله يستخدم شخصيات في البرلمان اللبناني من أجل التلاعب بالمؤسسات لدعم نشاطات الحزب وتأمين الدعم لمصالحه المالية والأمنية وتدعيم مصالح إيران، مشيرة إلى أن الحزب يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني.

وطالبت الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء الحزب المدرجين على لائحة العقوبات. كما أقرت واشنطن آلية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان إلى حزب الله.

المصدر: إنترفاكس