صالحي: حل الأزمة بين طهران وواشنطن ممكن في حال رفع العقوبات

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن إيجاد حل للأزمة الحالية في العلاقات مع الولايات المتحدة ممكن في حال رفع العقوبات الأمريكية.

وقال صالحي في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن "المسألة الرئيسية الآن تتمثل في ما إذا كان هناك باب للخروج من المأزق الحالي".

وتابع المسؤول الإيراني أن هناك مبدأين هما "رفض المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة تحت الضغط من جهة، ونبذ إيران امتلاك أسلحة نووية من جهة أخرى".

وأضاف صالحي أن الحل يمكن أن يبنى على "رفع كافة العقوبات الأمريكية مع نبذ إيران لإنتاج وتراكم واستخدام السلاح النووي".

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واعتبر صالحي أن هذا الحل لا يتطلب إجراء مفاوضات مباشرة، وفي الوقت ذاته من شأنه أن يمهد الطريق إلى المستقبل ويبعث على الأمل باستعادة الثقة.

وأضاف أن "استمرار الوضع الكارثي الحالي سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية تتخذ إيران موقفا سلبيا منها".

وكانت إيران قد أعلنت تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015. وقامت بزيادة كمية اليورانيوم المخصب الموجود لديها ونسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق الـ 3.67 بالمئة.

المصدر: لوفيغارو