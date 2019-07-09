والدة أسانج: RT قناة شقية.. لم تستأذن من أمريكا!

نشرت كريستينا، والدة جوليان أسانج، الذي يقبع في السجن البريطاني، تغريدة في حسابها على موقع "تويتر"، تتهكم فيها على "حرية الإعلام" التي تتشدق بها الولايات المتحدة الأمريكية

عبّرت والدة مؤسس موقع "ويكيليكس" في تغريدتها عن "دهشتها" من "تطاول" RT في ممارستها لحرية الإعلام، وقالت إن RT ربما كانت متحمسة جدا في ممارستها لـ "حرية الإعلام"، من خلال "الإبلاغ عن وقائع الاضطهاد السياسي ضد ابني الصحفي جوليان أسانج".

"كم هي شقية تلك القناة!"

Maybe RT was too zealous in practising "media freedom" by reporting the FACTS of the political persecution of my son journalist Julian Assange.



Naughty! naughty!



Dont you realize you are supposed to get US Govt clearance first?



THEN & ONLY then are you "Free" to publish! — Mrs Christine Assange (@AssangeMrs) July 9, 2019

إقرأ المزيد

"ألا تدرك أن عليها أولا أن تستأذن الحكومة الأمريكية، قبل ممارسة (الحرية)"؟

حينها، وحينها فقط، أنت "حر" في نشر ما تشاء!

وكان جوليان أسانج قد لجأ في يونيو عام 2012، إلى سفارة الإكوادور في لندن، خوفا من تسليمه إلى السويد، التي اتهمته، عام 2010، بقضايا تحرش جنسي واغتصاب. ثم اعتقل في 11 أبريل عام 2019 من مبنى السفارة بطلب من الولايات المتحدة، وأصدرت محكمة بريطانية حكما بسجنه 11 أسبوعا بتهمة انتهاك شروط الإفراج بكفالة. وانطلقت جلسات الاستماع حول تسليمه للولايات المتحدة في 2 مايو الماضي.

وأفادت السلطات الأمريكية، في نهاية الشهر الماضي، بأنها وجهت اتهامات جديدة لأسانج، بارتكابه 17 انتهاكا لقانون التجسس وكشف المعلومات السرية. ومن المتوقع أن يبحث القضاء البريطاني قضية تسليمه إلى الولايات المتحدة مطلع عام 2020.

المصدر: تويتر + وكالات