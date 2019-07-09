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إيران: سننفذ التزاماتنا ضمن الاتفاق النووي إذا نفذ الطرف الآخر التزاماته

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إيران: سننفذ التزاماتنا ضمن الاتفاق النووي إذا نفذ الطرف الآخر التزاماته
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ردت إيران على بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن الاتفاق النووي، مشددة على أنها ستعود لتنفيذ التزاماتها وفق الاتفاق بمجرد أن تضمن الأطراف المتبية تطبيقه.

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ونشرت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في بروكسل على حسابها في "تويتر" اليوم الثلاثاء بيانا جوابيا، قالت فيه: "كما أعلن في وقت سابق، إيران مستعدة لاستئناف التزاماتها بموجب الاتفاق، بمجرد أن يتم ضمان تنفيذه من قبل الأطراف المتبية من خلال اتخاذ تدابير جادة وعملية في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق".

وأشارت طهران إلى أنه يجب اللجوء إلى اللجنة المشتركة لمعالجة قضايا تتعلق بتنفيذ الاتفاق، حسبما ذكر بيان مشترك أصدره اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث.

وتضم حاليا اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، بعد انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية منه في مايو 2018.

وقد دعا البيان الأوروبي الرباعي اللجنة المشتركة إلى عقد اجتماع طارئ بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطي إيران الحد المسموح به في الاتفاق لتخصيب اليورانيوم البالغ 3.67%.

المصدر: RT








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