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مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري غربي إيران

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مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري غربي إيران
الحرس الثوري الإيراني
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أفاد مراسلنا بمقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني باشتباك مع جماعة مسلحة في مدينة حدودية غربي إيران.

من جانبها نقلت وكالة "فارس" عن قائد "فرقة شهداء أذربيجان الغربية" في الحرس الثوري، حبيب شهسواري، قوله إن عناصر الحرس الثوري قتلوا في مدينة بيرانشهر الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية، غرب إيران خلال اشتباك مسلح مع "جماعة إرهابية". 

وأوضحت مصادر أن ثلاثة عناصر من الحرس قتلوا وجرح رابع.

المصدر: RT

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