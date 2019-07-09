ظريف: بولتون ونتنياهو قتلا اتفاق باريس لعام 2005 والآن جرّا ترامب لقتل الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الإيراني المجتمع الدولي لاستخلاص العبر من تقويض الاتفاقات النووية الدولية مع إيران على أيدي العضوين الإسرائيلي والأمريكي في ما يصفه ظريف بـ"الفريق باء".

وكتب ظريف عبر تويتر اليوم الثلاثاء: "(مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون) بولتون و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قتلا اتفاق باريس بين الترويكا الأوروبية وإيران عام 2005 عبر إصرارهما على وقف تخصيب اليورانيوم تماما. ماذا في النتيجة؟ زادت إيران التخصيب بـ100 ضعف بحلول عام 2012".

وكانت طهران، قد وافقت بمقتضى اتفاق باريس نهاية عام 2004، على وقف عمليات التخصيب في منشآتها النووية طوعا إلى حين التوصل مع الترويكا الأوروبية إلى حل كامل للأزمة، بما في ذلك مساعدة إيران في برنامجها النووي المدني.

وتابع ظريف: "والآن، (بولتون ونتنياهو) استمالا (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب لقتل الاتفاق النووي لهثا وراء نفس الوهم. إن "الفريق باء" لم يستخلص أي عبرة، لكن على المجتمع أن يفعل ذلك".

Bolton & Netanyahu killed Paris agreement between E3 & Iran in '05 by insisting on zero enrichment.



Result? Iran increased its enrichment 100 fold by 2012.



Now they've lured @realDonaldTrump into killing #JCPOA w/the same delusion.#B_Team hasn't learned. BUT THE WORLD SHOULD. — Javad Zarif (@JZarif) 9 июля 2019 г.

إقرأ المزيد

جاءت هذه التصريحات متابعة لما أشار إليه ظريف في تغريدة سابقة، حيث كتب: "الفريق باء" قد أوهم ترامب بأن إنهاء الاتفاق النووي عن طريق الإرهاب الاقتصادي يمكن أن يمهد الأرضية للتوصل إلى اتفاق أفضل. وعندما اتضح أنه لا إمكانية للتوصل إلى صفقة أفضل، فإنهم باتوا يطالبون بشكل مثير للسخرية بالتزام ايران الكامل بالاتفاق النووي".

وأضاف: "هناك سبيل للخروج من هذا الوضع، ولكن ليس عندما يكون "الفريق باء" بيده زمام الأمور" .

وأطلق ظريف تسمية "الفريق باء" على أربعة ساسة، يعتبرهم رموز القوى المعادية لإيران، وهم بولتون ونتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد الإمارات محمد بن زايد.

المصدر: RT