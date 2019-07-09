"الدفاع التركية" تعلن تحييد 3 إرهابيين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، "تحييد 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، في غارات جوية على مناطق شمالي العراق.

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وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع، بأن الغارات الجوية على منطقتي حفتانين ومتينا، جاءت بالتوازي مع عملية "المخلب" الجارية في منطقة هاكورك، داخل الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ وملاجئ، تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني.

وكانت القوات التركية أطلقت في 27 مايو الماضي "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمال العراق، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد".

وتقول أنقرة إن هذه الغارات تأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذها حزب العمال الكردستاني داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش".

المصدر: الأناضول