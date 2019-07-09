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مادورو متفائل من المفاوضات مع المعارضة

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مادورو متفائل من المفاوضات مع المعارضة
Reuters Miraflores Palace/Handout via REUTERS
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (صورة أرشيفية)
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن المفاوضات مع المعارضة في دولة بربادوس شرقي الكاريبي قد بدأت، معربا عن أمله في خروجها بنتائج ملموسة.

وقال مادورو متحدثا للتلفزيون الحكومي أمس الاثنين: "انطلق في جزيرة باربادوس الحوار مع المعارضة الفنزويلية بحضور ممثلين عن الحكومة النرويجية. بداية واعدة جدا، استنادا للتقارير التي زودني بها رئيس وفدنا بعد انطلاق المفاوضات اليوم".

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وفي وقت سابق أشار وزير الإعلام والاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز عبر "تويتر" إلى أن الحكومة تأخذ في الاعتبار "رغبة الشعب الفنزويلي القوي في تسوية مسائلنا السياسية والاجتماعية في ما يتوافق بشكل تام مع المعايير الديمقراطية وأحكام دستورنا".

كما ندد رودريغيز بتصريحات زعيم المعارضة خوان غوايدو التي قال فيها إن وفده يتوجه إلى مفاوضات هدفها "إنهاء الدكتاتورية".

وفي وقت سابق أفادت الخارجية النرويجية بأن ممثلي الحكومة والمعارضة في فنزويلا اتفقوا على استئناف المفاوضات.

المصدر: وكالات

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