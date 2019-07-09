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بومبيو يهنئ ريما بنت بندر بتوليها مهامها سفيرة للسعودية في بلاده

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بومبيو يهنئ ريما بنت بندر بتوليها مهامها سفيرة للسعودية في بلاده
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأميرة ريما بنت بندر بتوليها مهامها سفيرة للسعودية لدى واشنطن، وعبر عن أمله في العمل المشترك معها على بناء شراكة قوية بين البلدين.

وكتب بومبيو: نهنئ @ rbalsaud بكونها أول امرأة سعودية تكلّف بمهام سفير. أتطلع للعمل معكم في دوركم الجديد سفيرة لدى الولايات المتحدة، حيث سنبني على الشراكة الأمريكية السعودية القوية ونتصدى للتحديات المشتركة.

وكانت ريما بنت بندر قد غردت على "تويتر": "يشرفني تقديم أوراق الاعتماد الخاصة بي اليوم إلى الخارجية الأمريكية. أتطلع لبدء هذا الفصل من حياتي في واشنطن العاصمة، وبدء الرحلة بفريق رائع في السفارة السعودية في الولايات المتحدة".

وتسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوراق اعتماد السفيرة السعودية الجديدة في بلاده، حيث خصها باستقبال شخصي في البيت الأبيض.

المصدر: "تويتر"

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