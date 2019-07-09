بومبيو يهنئ ريما بنت بندر بتوليها مهامها سفيرة للسعودية في بلاده

هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأميرة ريما بنت بندر بتوليها مهامها سفيرة للسعودية لدى واشنطن، وعبر عن أمله في العمل المشترك معها على بناء شراكة قوية بين البلدين.

Congratulations to @rbalsaud on being the first woman to be appointed ambassador of #Saudi Arabia. I look forward to working with you in your new role as Ambassador to the U.S., as we build upon the strong, U.S.-Saudi partnership and tackle shared challenges. https://t.co/gWnUFuaDyG — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 9, 2019

وكتب بومبيو: نهنئ @ rbalsaud بكونها أول امرأة سعودية تكلّف بمهام سفير. أتطلع للعمل معكم في دوركم الجديد سفيرة لدى الولايات المتحدة، حيث سنبني على الشراكة الأمريكية السعودية القوية ونتصدى للتحديات المشتركة.

Honored to present my credentials today to @StateDept. Looking forward to starting this chapter of my life in Washington DC🇸🇦🇺🇸 the journey begins with a wonderful team @SaudiEmbassyUSA — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 3, 2019

وكانت ريما بنت بندر قد غردت على "تويتر": "يشرفني تقديم أوراق الاعتماد الخاصة بي اليوم إلى الخارجية الأمريكية. أتطلع لبدء هذا الفصل من حياتي في واشنطن العاصمة، وبدء الرحلة بفريق رائع في السفارة السعودية في الولايات المتحدة".

وتسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوراق اعتماد السفيرة السعودية الجديدة في بلاده، حيث خصها باستقبال شخصي في البيت الأبيض.

المصدر: "تويتر"