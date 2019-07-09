 
مباشر

سيناتور ديمقراطي: نسعى لمنع ترامب من بيع المكتب البيضاوي!

أخبار العالم

سيناتور ديمقراطي: نسعى لمنع ترامب من بيع المكتب البيضاوي!
المكتب البيضاوي في البيت الأبيض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3k7

كشف ديمقراطيون في الكونغرس، عن رفعهم دعوى قضائية للحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس دونالد ترامب على أمل إثبات انتهاكها مواد الدستور الأمريكي لمكافحة الفساد.

إقرأ المزيد
ترامب يشيد بإنجازاته ويندب حظّه العاثر في نفس الوقت
ترامب يشيد بإنجازاته ويندب حظّه العاثر في نفس الوقت

وذكر فريق من 200 مشرّع ديمقراطيين في بيان خاص أنهم حرروا في إطار الدعوى 37 مذكرة لمنظمة ترامب وكيانات أخرى طلبا لمعلومات حول مدفوعات من حكومات أجنبية على شكل عقارات في إمبراطورية ترامب، وتطلب المذكرات أيضا معلومات بشأن علامات تجارية حصلت عليها شركات ترامب من حكومات أجنبية.

وقال ريتشارد بلومنتال السناتور عن كونيتيكت والمدعي الرئيسي في الدعوى: "هدفنا بسيط ومباشر، وهو منع الرئيس ترامب من وضع لافتة "للبيع" باللغة الروسية على باب المكتب البيضاوي".

وأضاف أن السياسيين يستهدفون "مجموعة محددة من الوثائق" لضمان ألا يتمكن ترامب مرة أخرى من التنصل من مسؤولياته الدستورية، فيما لم ترد وزارة العدل الأمريكية التي تمثل ترامب في الدعوى.

ويحتفظ ترامب، وهو مطور عقاري ثري بملكية شركاته لكنه تخلى عن إدارة شؤونها اليومية لأبنائه غير أن منتقديه يعتبرون أن هذا ليس ضمانا كافيا.

وكان الديمقراطيون قد رفعوا عام 2017 دعوى قضائية تتهم ترامب بالتربح بشكل غير قانوني من شركاته بطرق مختلفة، منها الحصول على مدفوعات من مسؤولي حكومات أجنبية يقيمون في عقاراته.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الاثنين سكرانين.. مرتضى منصور يفتح النار على الجهاز الفني للمنتخب المصري