كشف ديمقراطيون في الكونغرس، عن رفعهم دعوى قضائية للحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس دونالد ترامب على أمل إثبات انتهاكها مواد الدستور الأمريكي لمكافحة الفساد.

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وذكر فريق من 200 مشرّع ديمقراطيين في بيان خاص أنهم حرروا في إطار الدعوى 37 مذكرة لمنظمة ترامب وكيانات أخرى طلبا لمعلومات حول مدفوعات من حكومات أجنبية على شكل عقارات في إمبراطورية ترامب، وتطلب المذكرات أيضا معلومات بشأن علامات تجارية حصلت عليها شركات ترامب من حكومات أجنبية.

وقال ريتشارد بلومنتال السناتور عن كونيتيكت والمدعي الرئيسي في الدعوى: "هدفنا بسيط ومباشر، وهو منع الرئيس ترامب من وضع لافتة "للبيع" باللغة الروسية على باب المكتب البيضاوي".

وأضاف أن السياسيين يستهدفون "مجموعة محددة من الوثائق" لضمان ألا يتمكن ترامب مرة أخرى من التنصل من مسؤولياته الدستورية، فيما لم ترد وزارة العدل الأمريكية التي تمثل ترامب في الدعوى.

ويحتفظ ترامب، وهو مطور عقاري ثري بملكية شركاته لكنه تخلى عن إدارة شؤونها اليومية لأبنائه غير أن منتقديه يعتبرون أن هذا ليس ضمانا كافيا.

وكان الديمقراطيون قد رفعوا عام 2017 دعوى قضائية تتهم ترامب بالتربح بشكل غير قانوني من شركاته بطرق مختلفة، منها الحصول على مدفوعات من مسؤولي حكومات أجنبية يقيمون في عقاراته.

المصدر: "رويترز"