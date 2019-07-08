بولتون: نتعاون مع حلفائنا لتشديد العقوبات على إيران

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن الولايات المتحدة ستزيد من الضغط على إيران، إلى حين تخليها عن برنامجها النووي.

وقال بولتون في تصريح له اليوم الاثنين: "سنواصل زيادة الضغط على النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه للسلاح النووي ويتوقف عن نشاطاته العدائية عبر الشرق الأوسط، بما في ذلك ممارسة الإرهاب ودعمه في العالم".

المصدر: رويترز