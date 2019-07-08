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بولتون: نتعاون مع حلفائنا لتشديد العقوبات على إيران

أخبار العالم

بولتون: نتعاون مع حلفائنا لتشديد العقوبات على إيران
Reuters
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن الولايات المتحدة ستزيد من الضغط على إيران، إلى حين تخليها عن برنامجها النووي.

وقال بولتون في تصريح له اليوم الاثنين: "سنواصل زيادة الضغط على النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه للسلاح النووي ويتوقف عن نشاطاته العدائية عبر الشرق الأوسط، بما في ذلك ممارسة الإرهاب ودعمه في العالم".

المصدر: رويترز

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